Де в Україні міська рада витратила майже половину коштів на виплату боргів - дослідження

Цьогоріч майже половина витрачених коштів Дніпровською міською радою пішли на виплату боргів. Йдеться про 56,8 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.

Деталі

Міські ради обласних центрів витрачають майже 40% на зарплати та компенсації, 12% — на матеріали й майже стільки ж — на капітальні інвестиції.

Однак не всі міські ради в Україні мають однакові витрати. Так, наприклад, Криворізька міська рада у 2025 році витратила найбільше не на освіту чи дороги, а на судові збори та судові стягнення — понад 750 тисяч гривень. Чернігівський виконком майже половину бюджету віддав на капітальні трансферти, тобто на модернізацію, реконструкцію чи будівництво (37,3 млн грн). Харківська міська рада витратила понад 24 мільйони на стипендії почесним громадянам (17% від усього бюджету).

Ці дані можна подивитися у оновленому Реєстрі публічних фінансів. Там внесено 30 688 компаній, більшість з них – це комунальні установи чи органи місцевого самоврядування. Також є приватні компанії, які отримують бюджетні гроші, наприклад, за виконання держзамовлень чи послуги.

Найбільше бюджетних грошей цьогоріч традиційно витратили великі установи: Пенсійний фонд (688 млрд грн), Податкова служба (276,9 млрд) та Казначейська служба (176,2 млрд).

Нагадаємо

В Україні починаючи з 2020 року 145 депутатів міських рад облцентрів (12,5%) достроково припинили повноваження. Кропивницька область - єдина, що працює в початковому складі.