Где ожидать мокрый снег и гололедицу: синоптики дали прогноз на воскресенье
Киев • УНН
В западных, северных и центральных областях Украины завтра ожидается небольшой снег и мокрый снег. Температура ночью до -6°, днем от -2° до +6°, на дорогах гололедица.
В западных, северных и центральных областях Украины в воскресенье, 12 января, ожидается небольшой снег и мокрый снег. Температура ночью до -6°, днем от -2° до +6°, на дорогах гололедица. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, завтра в Украине будет облачно. В западных, днем и в северных и большинстве центральных областей небольшой снег и мокрый снег (ночью в Карпатах умеренный снег), ночью в юго-восточной части дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега; на остальной территории без существенных осадков.
В Украине, кроме южных, Днепропетровской и Кировоградской областей, на дорогах гололедица.
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 1-6° тепла; на высокогорье Карпат в течение суток 5-10° мороза.
Прогноз погоды по Киевской области
Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. По Киеву температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.