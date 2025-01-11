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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Где ожидать мокрый снег и гололедицу: синоптики дали прогноз на воскресенье

Киев  •  УНН

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В западных, северных и центральных областях Украины завтра ожидается небольшой снег и мокрый снег. Температура ночью до -6°, днем от -2° до +6°, на дорогах гололедица.

В западных, северных и центральных областях Украины в воскресенье, 12 января, ожидается небольшой снег и мокрый снег. Температура ночью до -6°, днем от -2° до +6°, на дорогах гололедица. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, завтра в Украине будет облачно. В западных, днем и в северных и большинстве центральных областей небольшой снег и мокрый снег (ночью в Карпатах умеренный снег), ночью в юго-восточной части дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега; на остальной территории без существенных осадков.

В Украине, кроме южных, Днепропетровской и Кировоградской областей, на дорогах гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 1-6° тепла; на высокогорье Карпат в течение суток 5-10° мороза.

Прогноз погоды по Киевской области

Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. По Киеву температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКиевКиевская область
karpatskie-goriКарпатские горы
ukrainaУкраина
kievКиев

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