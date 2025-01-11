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Де очікувати мокрий сніг та ожеледицю: синоптики дали прогноз на неділю

Київ • УНН

 • 37512 перегляди

У західних, північних та центральних областях України завтра очікується невеликий сніг та мокрий сніг. Температура вночі до -6°, вдень від -2° до +6°, на дорогах ожеледиця.

У західних, північних та центральних областях України у неділю, 12 січня, очікується невеликий сніг та мокрий сніг. Температура вночі до -6°, вдень від -2° до +6°, на дорогах ожеледиця. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, завтра в Україні буде хмарно. У західних, вдень і в північних та більшості центральних областей невеликий сніг та мокрий сніг (вночі в Карпатах помірний сніг), вночі у південно-східній частині дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу; на решті території без істотних опадів.

В Україні, крім південних, Дніпропетровської та Кіровоградської областей, на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 1-6° тепла; на високогір'ї Карпат протягом доби 5-10° морозу.

Прогноз погоди по Київській області

Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. По Києву температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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