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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы

ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 09:20  •  12573 просмотра

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ГБР 4 месяца не признает Юлию Соседку потерпевшей по делу против Александра Зимы из НБУ, игнорируя решение суда. Соседка обеспокоена затягиванием расследования и нарушением ее конституционных прав.

Государственное бюро расследований до сих пор не выполнило решение суда о признании совладелицы банка "Конкорд" Юлии Соседки потерпевшей по делу против директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы. Об этом Юлия Соседка рассказала в эксклюзивном комментарии УНН.

Я очень обеспокоена тем, что Государственное бюро расследований продолжает игнорировать решение суда, нарушая мои конституционные права. Мы получили судебное решение еще в апреле, но до сих пор не выполнены необходимые процессуальные действия. Такое затягивание не только препятствует восстановлению справедливости, но и ставит под сомнение объективность расследования. Мы будем продолжать бороться за правду и защиту наших законных интересов

- рассказала Соседка.

Она добавила, что следователи до сих пор не вручили ей памятку потерпевшей, что бы означало, что Соседка получила соответствующий статус в уголовном производстве.

"Хочу сказать, что мы не отступим, ведь своим решением чиновник Нацбанка нарушил закон и Конституцию Украины. Он пытался лишить нас возможности отстаивать наши права и права нашего банка в суде", - подчеркнула Юлия Соседка.

Стоит отметить, что УНН обращался с запросом в ГБР о том, почему Юлия Соседка до сих пор не признана потерпевшей в уголовном производстве, однако получил отказ в предоставлении информации. Правоохранители сослались на тайну следствия.

Напомним

Уголовное производство против Александра Зимы было открыто по статьям, которые касаются злоупотребления властью и служебным положением. Дело касается письма Национального банка Украины в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Александра Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкордом" против НБУ.  В документе говорилось о четырех исках банка к НБУ, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Эти иски были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Позже Шевченковский районный суд Киева признал потерпевшей соучредительницу банка "Конкорд" Юлию Соседку в этом уголовном производстве. Ведь, по словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд. На данный момент следствие продолжается.

Добавим

Юристы, опрошенные УНН не исключают, что следователи ГБР будут продолжать игнорировать права Юлии Соседки как потерпевшей, а потому ей придется через суд требовать проведения следственных действий в уголовном производстве против Зимы. При этом специалисты указывают, что правоохранители не спешат открывать и расследовать дела об экономических преступлениях, ведь не хотят заниматься интеллектуальной работой.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
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