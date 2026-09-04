ГБР опровергло сообщения о якобы «сливе» российской стороне данных сотрудников СБУ, начато расследование

Тихоокеанские страны выступили против ракетных испытаний Китая, лишь одно государство промолчало

Тихоокеанские страны выступили против ракетных испытаний Китая, лишь одно государство промолчало

Тихоокеанские страны выступили против ракетных испытаний Китая, лишь одно государство промолчало

Тихоокеанские страны выступили против ракетных испытаний Китая, лишь одно государство промолчало

российский аналог Starlink теряет спутники, но разработчики заявили о «выполнении графика с опережением»

российский аналог Starlink теряет спутники, но разработчики заявили о «выполнении графика с опережением»

российский аналог Starlink теряет спутники, но разработчики заявили о «выполнении графика с опережением»

российский аналог Starlink теряет спутники, но разработчики заявили о «выполнении графика с опережением»