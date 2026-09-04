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ГБР опровергло сообщения о якобы «сливе» российской стороне данных сотрудников СБУ, начато расследование

Киев • УНН

 • 650 просмотра

ГБР опровергло якобы передачу российской стороне персональных данных сотрудников СБУ. В связи с распространением данных начато расследование.

ГБР опровергло сообщения о якобы «сливе» российской стороне данных сотрудников СБУ, начато расследование

Государственное бюро расследований опровергло распространённую информацию о якобы передаче российской стороне данных сотрудников СБУ. Вместе с тем по факту распространения персональных данных работников правоохранительных органов начато досудебное расследование. Соответствующее заявление ГБР обнародовало 4 сентября, пишет УНН.

Что говорят в ГБР

"Государственное бюро расследований опровергает информацию, распространённую в социальных сетях и отдельных Telegram-каналах, о якобы передаче российской стороне персональных данных сотрудников Службы безопасности Украины", — говорится в заявлении ГБР.

Заявляем: Государственное бюро расследований не передавало представителям российской стороны никаких данных сотрудников украинских спецслужб. Также не соответствует действительности утверждение о том, что директор ГБР Алексей Сухачёв якобы давал указание работникам Бюро передавать такие данные российской стороне

— подчеркнули в ГБР.

В ГБР заявили о попытке дискредитации: "Распространение бездоказательных и недостоверных обвинений является целенаправленной попыткой дискредитации Государственного бюро расследований и непосредственно его руководства".

"ГБР подчёркивает, что любая информация, которая становится доступной работникам Бюро во время исполнения служебных обязанностей, используется исключительно в соответствии с законодательством и в рамках конкретных уголовных производств", — указано в заявлении.

Что предшествовало

В сети сообщили о якобы утечке досье представителей спецслужб.

Дальнейшие действия ГБР

Вместе с тем по факту распространения персональных данных работников правоохранительных органов соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование. Правоохранители устанавливают источник получения и распространения указанной информации, а также все обстоятельства её обнародования

— отметили в бюро.

В ГБР заверили: "Любые попытки использовать персональные данные украинских правоохранителей для их дискредитации, создания угроз их безопасности или передачи информации посторонним лицам получат надлежащую правовую оценку".

Дополнение

Это не первый инцидент с упоминанием спецслужб за последнее время. Ранее в Киеве произошла стрельба с участием СБУ и ГУР. По факту стрельбы в Киеве, произошедшей 1 сентября, объявлены две подозрения — сотруднику СБУ и военнослужащему ГУР.  

Будут уволены заместители руководителей СБУ и ГУР — Зеленский о перестрелке в Киеве03.09.26, 20:40 • 18509 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаКриминал и ЧП
Служба безопасности Украины