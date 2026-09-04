ДБР спростувало повідомлення про нібито "злив" російській стороні даних співробітників СБУ, розпочало розслідування
Київ • УНН
ДБР заперечило нібито передачу російській стороні персональних даних співробітників СБУ. Через поширення даних розпочато розслідування.
Державне бюро розслідувань спростувало поширену інформацію про нібито передачу російській стороні даних співробітників СБУ. Водночас за фактом поширення персональних даних працівників правоохоронних органів розпочато досудове розслідування. Відповідну заяву ДБР оприлюднило 4 вересня, пише УНН.
Що кажуть у ДБР
"Державне бюро розслідувань спростовує інформацію, поширену у соціальних мережах та окремих Telegram-каналах, про нібито передачу російській стороні персональних даних співробітників Служби безпеки України", - ідеться у заяві ДБР.
Заявляємо: Державне бюро розслідувань не передавало представникам російської сторони будь-яких даних співробітників українських спецслужб. Також не відповідає дійсності твердження про те, що директор ДБР Олексій Сухачов нібито давав вказівку працівникам Бюро передавати такі дані російській стороні
У ДБР заявили про спробу дискредитації: "Поширення бездоказових та недостовірних звинувачень є цілеспрямованою спробою дискредитації Державного бюро розслідувань та безпосередньо його керівництва".
"ДБР наголошує, що будь-яка інформація, яка стає доступною працівникам Бюро під час виконання службових обов’язків, використовується виключно відповідно до законодавства та в межах конкретних кримінальних проваджень", - вказано у заяві.
Що передувало
У мережі повідомили про нібито злив досьє представників спецслужб.
Подальші дії ДБР
Водночас за фактом поширення персональних даних працівників правоохоронних органів внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють джерело отримання та поширення зазначеної інформації, а також усі обставини її оприлюднення
У ДБР запевнили: "Будь-які спроби використати персональні дані українських правоохоронців для їх дискредитації, створення загроз їхній безпеці чи передачі інформації стороннім особам отримають належну правову оцінку".
Доповнення
Це не перший інцидент зі згадками спецслужб останнім часом. Раніше у Києві сталася стрілянина за участю СБУ та ГУР. За фактом стрілянини у Києві, що сталась 1 вересня, повідомлено дві підозри - працівнику СБУ та військовослужбовцю ГУР.
Будуть звільнені заступники керівників СБУ та ГУР - Зеленський про перестрілку в Києві03.09.26, 20:40 • 18521 перегляд