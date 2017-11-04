"Газпром" завершил строительство морской части "Турецкого потока" в РФ

"4 ноября газопровод "Турецкий поток" вошел в исключительную экономическую зону Турции. Завершено строительство обеих ниток газопровода в российской исключительной экономической зоне", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по этому поводу в море уложили трубные секции с российским и турецким флагами, символизирующими пересечение границы ИЭЗ между двумя странами.

Сообщается, что было уложено 448 километров по двум ниткам газопровода.

Напомним, в мае "Газпром" начал строительство "Турецкого потока" в обход Украины.