"Газпром" завершив будівництво морської частини "Турецького потоку" в РФ

"4 листопада газопровід "Турецький потік" увійшов до виняткової економічної зони Туреччини. Завершено будівництво обох ниток газопроводу в російській винятковій економічній зоні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, з цього приводу в море поклали трубні секції з російським і турецьким прапорами, які символізують перетин кордону ВЕЗ між двома країнами.

Повідомляється, що було укладено 448 кілометрів за двома ниткам газопроводу.

Нагадаємо, в травні "Газпром" почав будівництво "Турецького потоку" в обхід України.