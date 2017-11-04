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"Газпром" завершив будівництво морської частини "Турецького потоку" в РФ

"Газпром" завершив будівництво морської частини "Турецького потоку" в РФ

Київ • УНН

 • 9526 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Російська компанія "Газпром" завершила будівництво морських ділянок "Турецького потоку" на території Росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу оператора проекту.

"4 листопада газопровід "Турецький потік" увійшов до виняткової економічної зони Туреччини. Завершено будівництво обох ниток газопроводу в російській винятковій економічній зоні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, з цього приводу в море поклали трубні секції з російським і турецьким прапорами, які символізують перетин кордону ВЕЗ між двома країнами.

Повідомляється, що було укладено 448 кілометрів за двома ниткам газопроводу.

Нагадаємо, в травні "Газпром" почав будівництво "Турецького потоку" в обхід України.

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