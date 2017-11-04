"Газпром" завершив будівництво морської частини "Турецького потоку" в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Російська компанія "Газпром" завершила будівництво морських ділянок "Турецького потоку" на території Росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу оператора проекту.
"4 листопада газопровід "Турецький потік" увійшов до виняткової економічної зони Туреччини. Завершено будівництво обох ниток газопроводу в російській винятковій економічній зоні", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, з цього приводу в море поклали трубні секції з російським і турецьким прапорами, які символізують перетин кордону ВЕЗ між двома країнами.
Повідомляється, що було укладено 448 кілометрів за двома ниткам газопроводу.
Нагадаємо, в травні "Газпром" почав будівництво "Турецького потоку" в обхід України.