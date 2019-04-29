"Газпром" оспаривает в суде Люксембурга арест активов по заявлению "Нафтогаза"

"15 февраля 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" направила в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и "Газ Капитал С.А." уведомление об аресте любой задолженности и активов ПАО "Газпром" в г. Люксембурге. 15 апреля 2019 года ПАО "Газпром" в целях защиты своих прав обратилось в суд г. Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста и вступлении в процесс", - говорится в отчете.

Напомним, в апреле НАК "Нафтогаз Украины" ожидает решения судов еще трех стран об аресте активов "Газпрома" в счет погашения долга по решению Стокгольмского арбитража.

Как сообщал УНН, американские суды начали удовлетворять иски НАК "Нафтогаз Украины" относительно получения информации для взыскания долга с "Газпрома", в частности, суд в Нью-Йорке разрешил "Нафтогазу" получить данные о европейских активах российской газовой монополии, а решением Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

По результатам арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".