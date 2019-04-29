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"Газпром" заперечує в суді Люксембургу арешт активів за заявою "Нафтогазу"

"Газпром" заперечує в суді Люксембургу арешт активів за заявою "Нафтогазу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. ПАТ "Газпром" звернулося до суду Люксембургу із заявою про оскарження арешту активів за заявою НАК "Нафтогаз України". Про це йдеться в звіті "Газпрому", передає УНН.

"15 лютого 2019 року НАК "Нафтогаз України" направила на адресу люксембурзьких підрозділів найбільших банків і "Газ Капітал С.А." повідомлення про арешт будь-якої заборгованості і активів ПАТ "Газпром" у м. Люксембург. 15 квітня 2019 року ПАТ "Газпром" з метою захисту своїх прав звернулося до суду м. Люксембург із заявою про оскарження арешту і вступ у процес", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, у квітні НАК "Нафтогаз України" очікує рішення судів ще трьох країн про арешт активів "Газпрому" в рахунок погашення боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Як повідомляв УНН, американські суди почали задовольняти позови НАК "Нафтогаз України" щодо отримання інформації для стягнення боргу з "Газпрому", зокрема, суд у Нью-Йорку дозволив "Нафтогазу" отримати дані про європейські активи російської газової монополії, а рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" домігся компенсації в сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами арбітражних проваджень у Стокгольмі "Газпром" повинен сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".

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