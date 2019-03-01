"Нафтогаз" ожидает ареста активов "Газпрома" в трех странах в апреле

"Мы ищем любые активы, которые могут быть реализованы в счет погашения долга перед нами. В юрисдикции Люксембург суд принял аналогичное решение, что все активы "Газпрома", подлежат так называемом обременению или ареста. Мы работаем еще по трем юрисдикциях. В таких юрисдикциях, как Великобритания и Голландия, мы думаем, что в течение следующего месяца мы сможем получить то или иное решение", - отметил Коболев, уточнив, что три юрисдикции по решению Стокгольмского арбитража касаются не только европейских стран.

По его словам, 2 млрд долларов долга "Газпрому" перед "Нафтогазом" были погашены путем взаимозачета, что признал и "Газпром" в своих отчетных документах.

При этом он добавил, что отмена арестов имущества "Газпрома" по одной юрисдикции не было, а акции российского газового монополиста в Швейцарии не арестовали исключительно из-за того, что их там физически не было.

Напомним, деньги, которые согласно решению Стокгольмского арбитража "Газпром" обязан вернуть НАК "Нафтогаз Украины", могут быть взысканы с российского монополиста в текущем году.