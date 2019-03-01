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“Нафтогаз” очікує арешту активів “Газпрому” у трьох країнах у квітні

“Нафтогаз” очікує арешту активів “Газпрому” у трьох країнах у квітні

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. В наступному місяці НАК “Нафтогаз Україна” очікує рішення судів ще трьох країн щодо арешту активів “Газпрому” в рахунок погашення боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу. Про це заявив голова правління НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Ми шукаємо будь-які активи, що можуть бути реалізовані в рахунок погашення боргу перед нами. В юрисдикції Люксембург суд прийняв аналогічне рішення, що всі активи „Газпрому“, підлягають так званому обтяженню, або арешту. Ми працюємо ще по трьох юрисдикціях. У таких юрисдикціях, як Великобританія і Голландія, ми думаємо, що протягом наступного місяця ми зможемо отримати те чи інше рішення”, — зазначив Коболєв, уточнивши, що три юрисдикції по рішенню Стокгольмського арбітражу стосуються не тільки європейських країн.

За його словами, 2 млрд доларів боргу “Газпрому” перед “Нафтогазом” були погашені шляхом взаємозаліку, що визнав і “Газпром” у своїх звітних документах.

При цьому він додав, що скасування арештів майна “Газпрому” по жодній юрисдикції не було, а акції російського газового монополіста у Швейцарії не арештували виключно через те, що їх там фізично не було.

Нагадаємо, гроші, які згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу “Газпром” зобов’язаний повернути НАК “Нафтогазу України”, можуть бути стягнуті з російського монополіста протягом поточного року.

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