"Газпром" изучает возможности прекращения поставок газа в Европу - Reuters

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“Газпром действительно работает над вариантом полного прекращения поставок газа в "недружественные страны" и оценивает последствия таких мер”, - говорится в сообщении.

Детали

Президент россии владимир путин заявил, что Москва вскоре потребует от "недружественных" стран платить за топливо в рублях. Он поручил центробанку и "Газпрому" подготовить платежную схему до 31 марта на фоне санкций Запада против рф из-за нападения на Украину.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, клиенты не будут обязаны переходить на рубли уже с четверга, поскольку "оплата и доставка - это трудоемкий процесс".

Дополнение

Страны G7 отклонили требование россии платить за импорт российских энергоносителей в рублях.