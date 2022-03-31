“Газпром” вивчає можливості припинення поставок газу в Європу - Reuters

Цитата

“Газпром дійсно працює над варіантом повного припинення поставок газу в "недружні країни" і оцінює наслідки таких заходів”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Президент росії володимир путін заявив, що Москва невдовзі вимагатиме від "недружніх" країн платити за паливо в рублях. Він доручив центробанку та "Газпрому" підготувати платіжну схему до 31 березня на тлі санкцій Заходу проти рф через напад на Україну.

За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, клієнти не будуть зобов'язані переходити на рублі вже з четверга, оскільки "оплата і доставка - це трудомісткий процес".

Доповнення

Країни G7 відхилили вимогу росії платити за імпорт російських енергоносіїв у рублях.