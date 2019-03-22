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"Газпром" выразил готовность участвовать в создании газотранспортного консорциума в Украине

Киев • УНН

 • 11834 просмотра

КИЇВ. 22 березня. УНН. "Газпром" готов участвовать в создании газотранспортного консорциума с Украиной, если такое предложение будет. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

"Газпром" выразил готовность участвовать в создании газотранспортного консорциума в Украине

"Предложение по консорциуму мы всегда поддерживали, всегда были сторонниками этого проекта. Если будет сделано предложение от украинской стороны провести переговоры, мы переговоры проведем и станем участниками газотранспортного консорциума в Украине", - заявил Миллер.

По его словам, без сомнения, "такой проект послужит повышению надежности и стабильности транзита через территорию Украины для потребителей в Европе".

Напомним, ранее Венгрия договорилась с РФ о возможности получения российского газа даже при условии, если Москва и Киев не заключат новое соглашение о транзите газа в Европу.

Как сообщал УНН, ранее Президент Пётр Порошенко заявлял о том, что Украина приглашает страны ЕС делать международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины.

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