"Газпром" висловив готовність брати участь у створенні газотранспортного консорціуму в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. "Газпром" готовий брати участь у створенні газотранспортного консорціуму з Україною, якщо така пропозиція буде. Про це повідомив глава "Газпрому" Олексій Міллер, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Пропозиці. щодо консорціуму ми завжди підтримували, завжди були прихильниками цього проекту. Якщо буде зроблено пропозицію від української сторони провести переговори, ми переговори проведемо і станемо учасниками газотранспортного консорціуму в Україні", - заявив Міллер.
За його словами, без сумніву, "такий проект послужить підвищенню надійності і стабільності транзиту через територію України для споживачів в Європі".
Нагадаємо, раніше Угорщина домовилася з РФ про можливість отримання російського газу навіть за умови, якщо Москва і Київ не укладуть нову угоду про транзит газу в Європу.
Як повідомляв УНН, раніше Президент Петро Порошенко заявляв про те, що Україна запрошує країни ЄС робити міжнародний консорціум з управління державною газотранспортною системою України.