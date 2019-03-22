Венгрия договорилась с РФ о возможности получения газа в обход Украины

"Вопрос энергетической безопасности получил также геополитический оттенок ввиду того, что срок действия договора о транзите между Россией и Украиной истекает в конце этого года, и новый контракт пока не подписан. Это означает, что может легко возникнуть ситуация, когда Россия больше не будет поставлять газ на европейский континент через Украину", - заявил Сийярто.

По словам министра, его страна должна "подготовиться к этому сценарию, потому что мы всегда должны учитывать худший сценарий" при планировании безопасности энергоснабжения Венгрии.

"Сегодня генеральный директор "Газпрома" и я заключили соглашение о том, что "Газпром" будет обеспечивать поставки природного газа в Венгрию независимо от того, будет ли заключено транзитное соглашение между Россией и Украиной относительно будущего (транзита - ред.)", - добавил он.

Министр пояснил, что Венгрия сможет закупать часть природного газа, необходимого для общественного и промышленного потребления, через Австрию.

Он также отметил, что "Газпром" работает в сотрудничестве с Болгарией и Сербией, чтобы газ, поступающий по газопроводу "Турецкий поток", мог также достичь Венгрии и Австрии.

"Венгрия будет реализовывать минимальные инфраструктурные проекты, необходимые для этого таким образом, чтобы физическая возможность использования нового маршрута была доступна уже в начале следующего года", - сказал он.

Как сообщал УНН, ранее в "Газпроме" заявили, что ожидают разрешений от властей Сербии для строительства магистрального газопровода на территории этой страны от границы с Болгарией до границы с Венгрией.

Добавим, компания GASTRANS должна строить газопровод, по которому российский газ со 2-й нитки магистрального газопровода "Турецкий поток" пойдет европейским потребителям через Сербию.