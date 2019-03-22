Угорщина домовилася з РФ про можливість отримання газу в обхід України

КИЇВ. 22 березня. УНН. Наступного року Угорщина буде отримувати російський газ навіть за умови, якщо Москва і Київ не укладуть нову угоду про транзит газу в Європу. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто за підсумками переговорів з головою правління російського "Газпрому" Олексієм Міллером, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби МЗС Угорщини.