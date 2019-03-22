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Угорщина домовилася з РФ про можливість отримання газу в обхід України

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Наступного року Угорщина буде отримувати російський газ навіть за умови, якщо Москва і Київ не укладуть нову угоду про транзит газу в Європу. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто за підсумками переговорів з головою правління російського "Газпрому" Олексієм Міллером, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби МЗС Угорщини.

Угорщина домовилася з РФ про можливість отримання газу в обхід України

"Питання енергетичної безпеки отримав також геополітичний відтінок з огляду на те, що термін дії договору про транзит між Росією і Україною закінчується в кінці цього року, і новий контракт поки не підписаний. Це означає, що може легко виникнути ситуація, коли Росія більше не буде поставляти газ на європейський континент через Україну", - заявив Сийярто.

За словами міністра, його країна повинна "підготуватися до цього сценарію, тому що ми завжди повинні враховувати найгірший сценарій" під час планування безпеки енергопостачання Угорщини.

"Сьогодні генеральний директор "Газпрому" і я уклали угоду про те, що "Газпром" буде забезпечувати поставки природного газу в Угорщину незалежно від того, чи буде укладено транзитну угоду між Росією і Україною щодо майбутнього (транзиту - ред.)", - додав він.

Міністр пояснив, що Угорщина зможе закуповувати частину природного газу, необхідного для громадського та промислового споживання, через Австрію.

Він також зазначив, що "Газпром" працює у співпраці з Болгарією і Сербією, щоб газ, що надходить по газопроводу "Турецький потік", міг також досягти Угорщини та Австрії.

"Угорщина буде реалізовувати мінімальні інфраструктурні проекти, необхідні для цього таким чином, щоб фізична можливість використання нового маршруту була доступна вже на початку наступного року", - сказав він.

Як повідомляв УНН, раніше у "Газпромі" заявили, що очікують дозволів від влади Сербії для будівництва магістрального газопроводу на території цієї країни від кордону з Болгарією до кордону з Угорщиною.

Додамо, компанія GASTRANS повинна будувати газопровід, по якому російський газ з 2-ї нитки магістрального газопроводу "Турецький потік" піде європейським споживачам через Сербію.

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