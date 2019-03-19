"Газпром" обговорив з Сербією будівництво газопроводу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Російське ПАТ "Газпром" очікує дозволів від влади Сербії для будівництва магістрального газопроводу на території цієї країни від кордону з Болгарією до кордону з Угорщиною. Про це повідомили у прес-службі російського монополіста за результатами зустрічі очільника "Газпрому" Олексія Міллера з президентом Сербії Александром Вучичом, повідомляє УНН.
"На зустрічі йшлося про хід поставок російського газу в республіку. Окрему увагу Олексій Міллер і Александр Вучич приділили проекту будівництва в Сербії магістрального газопроводу від кордону з Болгарією до кордону з Угорщиною", - повідомили у компанії.
Як повідомляється, у 2018 році "Газпром" поставив до Сербії 2,15 млрд куб. м газу - на 1,2% більше, ніж у 2017 році, 2,12 млрд куб. м.
За реалізацію проекту будівництва магістрального газопроводу відповідає проектна компанія GASTRANS d.o.o. Novi Sad.
"Наразі компанія отримує дозволи відповідних органів республіки, необхідні для початку робіт з будівництва", - відзначили в "Газпромі".
Також сторони обговорили початок будівництва ТЕС "Панчево", яка стане першою парогазової електростанцією в Сербії.
Додамо, компанія GASTRANS повинна будувати газопровід, по якому російський газ з 2-ї нитки магістрального газопроводу "Турецький потік" піде європейським споживачам через Сербію.
Раніше в Болгарії заявили про скасування "Газпромом" транзиту через Україну до Туреччини.