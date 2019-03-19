"Газпром" обговорив з Сербією будівництво газопроводу

КИЇВ. 19 березня. УНН. Російське ПАТ "Газпром" очікує дозволів від влади Сербії для будівництва магістрального газопроводу на території цієї країни від кордону з Болгарією до кордону з Угорщиною. Про це повідомили у прес-службі російського монополіста за результатами зустрічі очільника "Газпрому" Олексія Міллера з президентом Сербії Александром Вучичом, повідомляє УНН.