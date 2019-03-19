"Газпром" обсудил с Сербией строительство газопровода
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Российское ПАО "Газпром" ожидает разрешений от властей Сербии для строительства магистрального газопровода на территории этой страны от границы с Болгарией до границы с Венгрией. Об этом сообщили в пресс-службе российского монополиста по результатам встречи главы "Газпрома" Алексея Миллера с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщает УНН.
"На встрече шла речь о ходе поставок российского газа в республику. Отдельное внимание Алексей Миллер и Александр Вучич уделили проекту строительства в Сербии магистрального газопровода от границы с Болгарией до границы с Венгрией", - сообщили в компании.
Как сообщается, в 2018 году "Газпром" поставил в Сербию 2,15 млрд куб. м газа - на 1,2% больше, чем в 2017 году, 2,12 млрд куб. м.
За реализацию проекта строительства магистрального газопровода отвечает проектная компания GASTRANS d.o.o. Novi Sad.
"В настоящее время компания получает разрешения соответствующих органов республики, необходимые для начала работ по строительству", - отметили в "Газпроме".
Также стороны обсудили начало строительства ТЭС "Панчево", которая станет первой парогазовой электростанцией в Сербии.
Добавим, компания GASTRANS должна строить газопровод, по которому российский газ из 2-й нитки магистрального газопровода "Турецкий поток" пойдет европейским потребителям через Сербию.
Ранее в Болгарии заявили об отмене "Газпромом" транзита через Украину в Турцию.