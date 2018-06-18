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Порошенко: Украина создает группу в ЕС для остановки "Северного потока-2"

Порошенко: Украина создает группу в ЕС для остановки "Северного потока-2"

Киев  •  УНН

 • 10008 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Украина сейчас ведет переговоры с Германией и создает группу в Евросоюзе, которая должна остановить российский проект газопровода "Северный поток-2", которым газ должен поставляться из РФ в Германию в обход Украины. Об этом говорится в статье Президента Украины Петра Порошенко на Medium, передает УНН.

"Северный поток-2" - это абсолютно политиканский проект, который направлен против Украины, который не имеет никакой экономической составляющей, который пытается забрать из Украины бюджет, что составляет почти 3 млрд долларов. Однако, я убежден, что совместными, объединенными усилиями мы сможем его остановить", - сообщил Президент.

Для понимания масштабов, отметил Глава государства, 3 млрд долларов - это та сумма, которая сегодня тратится на всю оборону Украины. "Вам понятно, для чего он строится? Не для того, чтобы экономическими факторами провести диверсификацию. А для того, чтобы Украину оставить без денег на финансирование нашей обороны", - добавил Порошенко.

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"Второй фактор, который мы безусловно должны принимать во внимание, это фактор безопасности. Почему Путин колеблется перед тем, как атаковать наше государство? Когда у нас в 2014 году почти не было армии, почему он не пошел дальше? Потому что, если в результате агрессии будет остановлена ​​газотранспортная сеть, то Путин перестанет получать от Европы оплату за газ, который транзитом перекачивается через территорию Украины, а эта сумма лишь в прошлом году равнялась 30 млрд долларов. И Россия без этих 30 млрд не проживет. А когда они переключатся в обход, этот фактор безопасности перестанет работать", - подчеркнул Президент.

По его словам, именно поэтому для Украины это так важно. "Именно поэтому мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить "Северный поток-2". Именно поэтому мы активно ведем переговоры с Германией. Приглашаем их делать международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины. Но условием участия является остановка "Северного потока-2". Давайте говорить о том, что наши партнеры из США также решительно настроены. И никто против санкций США также не пойдет", - добавил Порошенко.

"Я не буду раскрывать всех инструментов, которые мы применяем для того, чтобы остановить строительство "Северного потока-2". Но хочу отдельно подчеркнуть - для нас это очень важное дело. И я надеюсь, что строительство удастся остановить", - отметил Глава государства.

Напомним, "Нафтогаз" сообщал, что реализация "Северного потока-2" приведет к необратимым последствиям и уничтожит конкуренцию на европейском газовом рынке.

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