Порошенко: Україна створює групу в ЄС для зупинки "Північного потоку-2"

"Північний потік-2" - це абсолютно політиканський проект, який спрямований проти України, який немає жодної економічної складової, який намагається забрати з України бюджет, що дорівнює майже 3 млрд доларів. Однак, я переконаний, що спільними, об’єднаними зусиллями ми зможемо його зупинити", - повідомив Президент.

Для розуміння масштабів, зазначив Глава держави, 3 млрд доларів - це та сума, яка сьогодні витрачається на всю оборону України. "Вам зрозуміло, для чого він будується? Не для того, щоб економічними факторами провести диверсифікацію. А для того, щоб Україну залишити без грошей на фінансування нашої оборони", - додав Порошенко.

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"Другий фактор, який ми безумовно маємо брати до уваги, це є фактор безпеки. Чому Путін вагається перед тим, як атакувати нашу державу? Коли у нас в 2014 році майже не було армії, чому він не пішов далі? Тому що, якщо внаслідок агресії буде зупинена газотранспортна мережа, то Путін перестане отримувати від Європи сплату за газ, який транзитом перекачується через територію України, а ця сума лише минулого року дорівнювала 30 млрд доларів. І Росія без цих 30 млрд не проживе. А коли вони переключаться в обхід, цей безпековий фактор перестане працювати", - наголосив Президент.

З його слів, саме тому для України це так важливо. "Саме тому ми зараз створюємо групу у Євросоюзі, яка має зупинити "Північний потік-2". Саме тому ми активно ведемо переговори з Німеччиною. Запрошуємо їх робити міжнародний консорціум з управління державною газотранспортною системою України. Але умовою участі є зупинка "Північного потоку-2". Давайте говорити про те, що наші партнери зі США також рішуче налаштовані. І ніхто проти санкцій США також не піде", - додав Порошенко.

"Я не буду розкривати всіх інструментів, які ми застосовуємо для того, щоб зупинити будівництво "Північного потку-2". Але хочу окремо наголосити - для нас це надзвичайно важлива справа. І я сподіваюся, що це будівництво вдасться зупинити", - вказав Глава держави.

Нагадаємо, "Нафтогаз" повідомляв, що реалізація "Північного потоку-2" призведе до незворотних наслідків і знищить конкуренцію на європейському газовому ринку.