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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 49925 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109902 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101790 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108971 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119091 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147972 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148433 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Газпром: "Северный поток-2" построен на 81%

Газпром: "Северный поток-2" построен на 81%

Киев  •  УНН

 • 12621 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Российский “Газпром” уложил 1989 км газопровода “Северный поток-2” по дну Балтийского моря, строительство завершено на 81%, сообщает “Газпром”, пишет УНН.

“Продолжается строительство газопровода „Северный поток-2“. К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1989 км газопровода — около 81% от его общей протяженности”, — говорится в сообщении холдинга.

Проект “Северный поток-2” предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

Европейскими партнерами “Газпрома” по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Они финансируют 50% проекта.

Как отмечалось ранее, судно Solitaire, прокладывает “Северный поток-2” приближается к границе с Данией, которая единственная не дала согласие на прокладку газопровода в своих водах.

pic.twitter.com/2Dtn5MrPZU

— ПАО “Газпром” (@Gazprom) September 17, 2019

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