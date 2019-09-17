Газпром: "Северный поток-2" построен на 81%
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Российский “Газпром” уложил 1989 км газопровода “Северный поток-2” по дну Балтийского моря, строительство завершено на 81%, сообщает “Газпром”, пишет УНН.
“Продолжается строительство газопровода „Северный поток-2“. К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1989 км газопровода — около 81% от его общей протяженности”, — говорится в сообщении холдинга.
Проект “Северный поток-2” предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.
Европейскими партнерами “Газпрома” по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Они финансируют 50% проекта.
Как отмечалось ранее, судно Solitaire, прокладывает “Северный поток-2” приближается к границе с Данией, которая единственная не дала согласие на прокладку газопровода в своих водах.
September 17, 2019