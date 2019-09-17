Газпром: "Північний потік-2" побудований на 81%
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Російський “Газпром” поклав 1 989 км газопроводу “Північний потік-2” по дну Балтійського моря, будівництво завершено на 81%, повідомляє “Газпром”, пише УНН.
“Триває будівництво газопроводу „Північний потік-2“. До теперішнього часу по дну Балтійського моря покладено 1989 км газопроводу — близько 81% від його загальної протяжності”, — йдеться в повідомленні холдингу.
Проект “Північний потік-2” передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.
Вартість будівництва оцінюється в 9,5 млрд євро, запуск газопроводу очікується до кінця 2019 року.
Європейськими партнерами “Газпрому” за проектом є німецькі Uniper і Wintershall, австрійська OMV, французька Engie і британо-нідерландська Shell. Вони фінансують 50% проекту.
Як зазначалося раніше, судно Solitaire, прокладає “Північний потік-2” наближається до кордону з Данією, яка єдина не дала згоду на прокладку газопроводу в своїх водах.
September 17, 2019