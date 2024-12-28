"Газпром" объявил о полном прекращении поставок газа в Молдову с 2025 года
Киев • УНН
«Газпром» прекратит поставки газа в Молдову с 1 января 2025 года из-за неуплаты долгов. Это может привести к энергетическому кризису в стране и заставить закупать электроэнергию по более высоким ценам.
Российская энергетическая компания «Газпром» прекратит поставки в Молдову из-за задолженности страны. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе организации, сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
По информации, АО «Молдовагаз» направили уведомление о невыполнении регулярных платежей по действующему контракту с «Газпромом» в связи с отказом молдавской стороны урегулировать задолженность по поставкам.
«В связи с этим на основании положений контракта и применимых норм российского законодательства ПАО «Газпром» с 8:00 мск 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Республику Молдова до 0 куб. м в сутки», - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Дополнение
Республика Молдова остается уязвимой с энергетической точки зрения, в значительной степени зависимой от закупок электроэнергии на Кучурганской электростанции, расположенной левее Днестра, на территории, контролируемой сепаратистскими властями. В случае, если российский концерн «газпром» с 1 января будет способствовать поставкам газа в регион Приднестровья, решение коснется бизнеса и населения на левом берегу Днестра. На правом берегу, по мнению экспертов, властям придется закупать необходимую электроэнергию на международном рынке по более высоким ценам, отмечается в публикации Radio Iasi.
Напомним
Парламент Молдовы ввел 60-дневное чрезвычайное положение из-за угрозы прекращения поставок газа в Приднестровье с 2025 года.