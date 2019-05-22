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7 марта, 15:45 • 76155 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122359 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 111470 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137668 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144621 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130128 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130197 просмотра

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Газотранспортный консорциум поможет деполитизировать транспортировку газа - Данилюк

Газотранспортный консорциум поможет деполитизировать транспортировку газа - Данилюк

Киев  •  УНН

 • 11242 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Газотранспортный консорциум поможет деполитизировать транспортировку газа через Украину. Об этом заявил советник Президента Украины Александр Данилюк в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Конечно, этот вопрос поднимался, консорциум - в интересах Украины, потому что газотранспортную систему нужно модернизировать, что требует значительных ресурсов, и лучше, чтобы эти ресурсы вкладывали наши партнеры. Второе - транспортировку газа нам надо деполитизировать, а консорциум позволит это сделать" , - отметил Данилюк.

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По его словам, уже несколько лет существует риск строительства "Северного потока-2", и если это произойдет, Украина потеряет объемы газа

Напомним, "Газпром" выразил готовность участвовать в создании газотранспортного консорциума в Украине.

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