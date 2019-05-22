Газотранспортный консорциум поможет деполитизировать транспортировку газа - Данилюк
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Газотранспортный консорциум поможет деполитизировать транспортировку газа через Украину. Об этом заявил советник Президента Украины Александр Данилюк в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"Конечно, этот вопрос поднимался, консорциум - в интересах Украины, потому что газотранспортную систему нужно модернизировать, что требует значительных ресурсов, и лучше, чтобы эти ресурсы вкладывали наши партнеры. Второе - транспортировку газа нам надо деполитизировать, а консорциум позволит это сделать" , - отметил Данилюк.
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По его словам, уже несколько лет существует риск строительства "Северного потока-2", и если это произойдет, Украина потеряет объемы газа
Напомним, "Газпром" выразил готовность участвовать в создании газотранспортного консорциума в Украине.