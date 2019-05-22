Газотранспортный консорциум поможет деполитизировать транспортировку газа - Данилюк

"Конечно, этот вопрос поднимался, консорциум - в интересах Украины, потому что газотранспортную систему нужно модернизировать, что требует значительных ресурсов, и лучше, чтобы эти ресурсы вкладывали наши партнеры. Второе - транспортировку газа нам надо деполитизировать, а консорциум позволит это сделать" , - отметил Данилюк.

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По его словам, уже несколько лет существует риск строительства "Северного потока-2", и если это произойдет, Украина потеряет объемы газа

Напомним, "Газпром" выразил готовность участвовать в создании газотранспортного консорциума в Украине.