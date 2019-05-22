Газотранспортний консорціум допоможе деполітизувати транспортування газу - Данилюк
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Газотранспортний консорціум допоможе деполітизувати транспортування газу через Україну. Про це заявив радник Президента України Олександр Данилюк в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
"Звичайно, це питання піднімалося, консорціум – в інтересах України, тому що газотранспортну систему треба модернізувати, що потребує значних ресурсів, і краще, щоб ці ресурси вкладали наші партнери. Друге – транспортування газу нам треба деполітизувати, а консорціум дасть змогу це зробити", - зазначив Данилюк.
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За його словами, вже декілька років існує ризик будівництва "Північного потоку-2", і якщо це станеться, Україна втратить обсяги газу
Нагадаємо, "Газпром" висловив готовність брати участь у створенні газотранспортного консорціуму в Україні.