Оккупированная часть Херсонской области готова принять беженцев из Калифорнии, пострадавших от масштабного пожара. Об этом сказал гауляйтер Херсонщины владимир сальдо в интервью пропагандистскому изданию ТАСС, передает УНН.

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Однако сальдо уточнил, что не все пострадавшие смогут найти убежище на оккупированной территории.

Он подчеркнул, что важно, чтобы беженцы не участвовали в финансировании Вооруженных Сил Украины и не поддерживали действующий "киевский режим".

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7 января 2025 года в Лос-Анджелесе начались пожары. Возгорание охватило лесные массивы и быстро добралось до жилых районов и пригорода. Пожары охватили пять районов вокруг города, заставив эвакуироваться более 150 тысяч человек. Как минимум 10 тысяч домов сгорело.

Причина пожаров не установлена.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова отправить 150 спасателей на помощь США в борьбе с пожарами.