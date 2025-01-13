Окупована частина Херсонської області готова прийняти біженців із Каліфорнії, які постраждали від масштабної пожежі. Про це сказав гауляйтер Херсонщини володимир сальдо в інтерв'ю пропагандистському виданню ТАСС, передає УНН.

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Однак сальдо уточнив, що не всі постраждалі зможуть знайти притулок на окупованій території.

Він підкреслив, що важливо, щоб біженці не брали участь у фінансуванні Збройних Сил України та не підтримували діючий "київський режим".

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7 січня 2025 року у Лос-Анджелесі почалися пожежі. Займання охопило лісові масиви та швидко дісталося житлових районів і передмістя. Пожежі охопили п’ять районів навколо міста, змусивши евакуюватися понад 150 тисяч людей. Як мінімум 10 тисяч будинків згоріло.

Причина пожеж не встановлена.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова відправити 150 рятувальників на допомогу США у боротьбі з пожежами.