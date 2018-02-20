"Гаражный" алкоголь бьет рекорды: за два неполных месяца ликвидировано 15 подпольных цехов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. С начала года сотрудники налоговой милиции ликвидировали деятельность пятнадцати незаконных производств фальсифицированных алкогольных напитков. Об этом на своей странице в Facebook рассказал первый заместитель председателя ГФС Украины Сергей Билан, передает УНН.
“С начала года налоговой милицией прекращена деятельность 15 подпольных цехов с алкогольным фальсификатом. Организаторы такого „бизнеса“ должны хорошо уяснить — наказание неотвратимо”, - написал он.
Напомним, за год теневое производство алкоголя возросло минимум в 8 раз. Добавим также, что сегодня, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, легальный бизнес с бутылки водки зарабатывает в сто раз меньше теневиков.