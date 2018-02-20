"Гаражный" алкоголь бьет рекорды: за два неполных месяца ликвидировано 15 подпольных цехов

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65405 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 80133 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 82849 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108056 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100623 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104682 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111648 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117100 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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"Гаражный" алкоголь бьет рекорды: за два неполных месяца ликвидировано 15 подпольных цехов

"Гаражный" алкоголь бьет рекорды: за два неполных месяца ликвидировано 15 подпольных цехов

Киев  •  УНН

 • 7829 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. С начала года сотрудники налоговой милиции ликвидировали деятельность пятнадцати незаконных производств фальсифицированных алкогольных напитков. Об этом на своей странице в Facebook рассказал первый заместитель председателя ГФС Украины Сергей Билан, передает УНН.

“С начала года налоговой милицией прекращена деятельность 15 подпольных цехов с алкогольным фальсификатом. Организаторы такого „бизнеса“ должны хорошо уяснить — наказание неотвратимо”, - написал он.

Напомним, за год теневое производство алкоголя возросло минимум в 8 раз. Добавим также, что сегодня, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, легальный бизнес с бутылки водки зарабатывает в сто раз меньше теневиков.

 

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