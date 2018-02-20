“Гаражний” алкоголь б’є рекорди: за два неповних місяці ліквідовано 15 підпільних цехів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. З початку року співробітники податкової міліції ліквідували діяльність п’ятнадцяти незаконних виробництв фальсифікованих алкогольних напоїв. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів перший заступник голови ДФС України Сергій Білан, передає УНН.
“З початку року податковою міліцією припинено діяльність 15 підпільних цехів з алкогольним фальсифікатом. Організатори такого „бізнесу“ мають добре зрозуміти — покарання невідворотнє”, — написав він.
Нагадаємо, за рік тіньове виробництво алкоголю зросло щонайменше у 8 разів. Додамо також, що сьогодні, за словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, легальний бізнес із пляшки горілки заробляє у сто разів менше за тіньовиків.