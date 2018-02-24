Гандболисты "Мотора" победили в первой игре 1/16 финала Лиги чемпионов

После пятиочкового преимущества по итогам половины встречи (19:14) запорожские спортсмены удержали положительный результат — 32:30.

Статистика “Мотора” — Киреев, Комок; Бабичев (0/1), Малашинскас (7 голов/7 бросков), Шевелев (1/1), Денисов, Козакевич (8/9), Пачковски (2/4), Шинкель (2/4), Сорока (3/5), Целищев, Шельменко (4/7), Пуховский (5/9).

Отметим, что ответный матч пройдет в Дании 4 марта. Победитель украинского-датского противостояния получит право сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что “Мотор” в конце прошлого года занял второе место в группе D Лиги чемпионов, а “Скьерн” был лучшим в секстете С.