Гандболисты "Мотора" победили в первой игре 1/16 финала Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Харькове состоялся поединок 1/16 финала гандбольной Лиги чемпионов в которой запорожский “Мотор” обыграл чемпиона Дании “Скьерн”, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
После пятиочкового преимущества по итогам половины встречи (19:14) запорожские спортсмены удержали положительный результат — 32:30.
Статистика “Мотора” — Киреев, Комок; Бабичев (0/1), Малашинскас (7 голов/7 бросков), Шевелев (1/1), Денисов, Козакевич (8/9), Пачковски (2/4), Шинкель (2/4), Сорока (3/5), Целищев, Шельменко (4/7), Пуховский (5/9).
Отметим, что ответный матч пройдет в Дании 4 марта. Победитель украинского-датского противостояния получит право сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Напомним, что “Мотор” в конце прошлого года занял второе место в группе D Лиги чемпионов, а “Скьерн” был лучшим в секстете С.