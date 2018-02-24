Гандболісти "Мотору" перемогли у першій грі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У Харкові відбувся поєдинок 1/16 фіналу гандбольної Ліги чемпіонів у якій запорізький “Мотор” обіграв чемпіона Данії “Ск’єрн”, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Після п’ятиочкової переваги за підсумком половини зустрічі (19:14) запорізькі спортсмени втримали позитивний результат — 32:30.
Статистика “Мотору” — Кірєєв, Комок; Бабічев (0/1), Малашінскас (7 голів/7 кидків), Шевельов (1/1), Денисов, Козакевич (8/9), Пачковський (2/4), Шинкель (2/4), Сорока (3/5) , Целищев, Шельменко (4/7), Пухівський (5/9).
Зазначимо, що матч у відповідь пройде у Данії 4 березня. Переможець українсько-данського протистояння дістане право зіграти у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, що “Мотор” наприкінці минулого року посів друге місце у групі D Ліги чемпіонів, а “Ск’єрн” був кращим у секстеті С.