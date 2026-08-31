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Гальяно и Метрополитен-музей отменили выставку-ретроспективу после негативной реакции публики

Киев • УНН

 • 700 просмотра

Джон Гальяно и Метрополитен-музей отменили ретроспективу после возмущения из-за его антисемитских высказываний. Выставка должна была открыться в мае 2027 года.

Гальяно и Метрополитен-музей отменили выставку-ретроспективу после негативной реакции публики

Модельер Джон Гальяно и нью-йоркский Метрополитен-музей отменили запланированную на 2027 год ретроспективу в его честь после волны возмущения по поводу планов почтить память дизайнера, чья карьера была разрушена антисемитскими высказываниями, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"После долгих размышлений и обсуждений с Метрополитен-музеем и всеми заинтересованными сторонами я с большой печалью решил, что сейчас лучше не проводить выставку", — говорится в совместном заявлении Гальяно и музея, которое он также опубликовал в Instagram.

"Я по-прежнему несу полную ответственность за боль, причиненную моими словами в прошлом, особенно за боль, которую я причинил еврейской и азиатской общинам, и я по-прежнему глубоко сожалею", — написал он.

Карьеру Гальяно разрушили в 2011 году после того, как в сети появилось видео, на котором он оскорбляет людей антисемитскими высказываниями в парижском баре. Dior уволил Гальяно, который в то время занимал должность главного дизайнера, а французский суд позже признал его виновным в антисемитском поведении и назначил ему условный штраф в размере 8421 доллара. На суде он извинился.

Гальяно вернулся в моду в 2014 году в качестве художественного директора Дома Margiela, где проработал десять лет, прежде чем покинуть модный дом в 2024 году.

Отмена выставки стала ударом для Гальяно, одного из самых влиятельных дизайнеров в мире моды: его запланированная ретроспектива в Метрополитен-музее стала бы одним из самых громких событий в индустрии моды после его падения в 2011 году.

Восьмимесячная выставка должна была открыться одновременно с Met Gala 2027 года — весенней выставкой Института костюма, которая традиционно проводится в первый понедельник мая. В 2027 году это приходится на вечер 3 мая — начало Йом-ха-Шоа, или Дня памяти жертв Холокоста.

"Я не хочу, чтобы дискуссия вокруг меня поставила Метрополитен-музей в затруднительное положение или отвлекла внимание от замечательной работы Института костюма. Я также признаю и уважаю тот факт, что выставка, посвященная моей работе, может быть болезненной для некоторых", — говорится в заявлении Гальяно.

Антонина Туманова

КультураНовости Мира
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Reuters
Париж