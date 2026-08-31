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Гальяно і Метрополітен-музей скасували виставку-ретроспективу після негативної реакції публіки

Київ • УНН

 • 886 перегляди

Джон Гальяно та Метрополітен-музей скасували ретроспективу після обурення через його антисемітські висловлювання. Виставка мала відкритися у травні 2027 року.

Гальяно і Метрополітен-музей скасували виставку-ретроспективу після негативної реакції публіки

Модельєр Джон Гальяно та нью-йоркський Метрополітен-музей скасували заплановану на 2027 рік ретроспективу на його честь після хвилі обурення з приводу планів вшанувати пам'ять дизайнера, кар'єру якого було зруйновано антисемітськими висловлюваннями, передає УНН із посиланням на Reuters.

"Після довгих роздумів та обговорень з Метрополітен-музеєм і всіма зацікавленими сторонами я з великим сумом вирішив, що найкраще не проводитиме виставку в даний час", — йдеться у спільній заяві Гальяно з музеєм, яку він також опублікував у Instagram.

"Я, як і раніше, несу повну відповідальність за біль, завданий моїми словами в минулому, особливо за біль, який я завдав єврейській та азіатській громадам, і я, як і раніше, глибоко шкодую", — написав він.

Кар'єру Гальяно було зруйновано у 2011 році після того, як у мережі з'явилося відео, на якому він ображає людей антисемітськими висловлюваннями у паризькому барі. Dior звільнив Гальяно, який тоді займав посаду головного дизайнера, і французький суд пізніше визнав його винним в антисемітській поведінці і виніс йому умовний штраф у розмірі 8421 долара. На суді він вибачився.

Гальяно повернувся в моду в 2014 році як художній директор Будинку Margiela, де пропрацював десять років, перш ніж залишити модний будинок у 2024 році.

Скасування виставки стало ударом для Гальяно, одного з найвпливовіших дизайнерів у світі моди, запланована ретроспектива якого в Метрополітен-музеї стала б однією з найгучніших подій в індустрії моди після його падіння в 2011 році.

Восьмимісячна виставка мала відкритися одночасно з Met Gala 2027, весняною виставкою Інституту костюма, яка традиційно проводиться в перший понеділок травня. У 2027 році це припадає на вечір 3 травня, початок Йом-ха-Шоа, або Дня пам'яті жертв Голокосту.

"Я не хочу, щоб дискусія навколо мене поставила Метрополітен-музей у скрутне становище чи відвернула увагу від чудової роботи Інституту костюма. Я також визнаю та поважаю той факт, що виставка, присвячена моїй роботі, може бути хворобливою для деяких", — йдеться у заяві Гальяно.

Антоніна Туманова

КультураСвіт
Christian Dior
Reuters
Париж