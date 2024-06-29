Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с председателем правления глобального цифрового оператора Veon Огги Фабелой. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.

Детали

Во время Конференции по восстановлению Украины VEON задекларировала намерение инвестировать 1 миллиард долларов США в украинскую экономику в течение следующих 5 лет. Одним из направлений, которые рассматриваются для инвестиций, является энергетический сектор.

Герман Галущенко ознакомил Огги Фабелу со сложной ситуацией в украинском энергетическом секторе, которая сложилась в результате массированных атак.

Министр акцентировал на необходимости наращивания мощностей генерации и децентрализации для обеспечения устойчивости системы. Он также рассказал о мерах, принимаемых для дерегуляции и устранения бюрократических препятствий для развития распределенной генерации на местах.

Во время встречи обсуждались пути реализации проектов частного сектора в энергетике. В частности, речь шла об установке газовых турбин, газопоршневых установок, а также мощностей возобновляемой энергетики и современных систем накопления электроэнергии.

Дополнительно стороны рассмотрели перспективы модернизации, развития и усиления электрических сетей.

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