Украине нужно больше систем противовоздушной обороны в течение нескольких недель, чтобы обеспечить ремонт половины энергетической инфраструктуры, разрушенной российскими атаками, иначе она не сможет удовлетворить спрос зимой, сказал министр энергетики Герман Галущенко в интервью Reuters, передает УНН.

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Галущенко заявил, что россия усиливает свои атаки на энергосистемы, затрудняя ремонт и препятствуя снабжению.

У нас есть пять месяцев до наступления зимы. Если мы не сможем обеспечить защиту сейчас... мы не сможем заниматься ремонтом. Одних 50% недостаточно, чтобы пережить зиму - сказал Галущенко.

"У них еще есть время, чтобы атаковать нас снова и снова до зимы", - добавил он и отметил, что "даже если что-то отремонтировать или запустить какие-то агрегаты без ПВО, это мало чем поможет, потому что они снова все разрушат".

Галущенко заявил, что Украине необходимо от семи до девяти систем Patriot, и они должны быть поставлены в течение нескольких недель. «Мы сейчас живем с ограничениями, даже летом, потому что мы не можем покрыть ... это уничтоженное производство», - сказал он. «Мы не можем покрыть это путем импорта».

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