Галущенко: для забезпечення ремонту енергетичної інфраструктури Україні необхідні 7-9 Patriot в найближчі тижні

Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони протягом декількох тижнів, щоб забезпечити ремонт половини енергетичної інфраструктури, зруйнованої російськими атаками, інакше вона не зможе задовольнити попит взимку, сказав міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю Reuters, передає УНН.

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Галущенко заявив, що росія посилює свої атаки на енергосистеми, ускладнюючи ремонт і перешкоджаючи постачанню.

У нас є п'ять місяців до настання зими. Якщо ми не зможемо забезпечити захист зараз... ми не зможемо займатися ремонтом. Одних 50% недостатньо, щоб пережити зиму - сказав Галущенко.

"У них ще є час, щоб атакувати нас знову і знову до зими", - додав він та зауважив, що "навіть якщо щось відремонтувати або запустити якісь агрегати без ППО, це мало чим допоможе, тому що вони знову все зруйнують".

Галущенко заявив, що Україні необхідно від семи до дев'яти систем Patriot, і вони мають бути поставлені протягом кількох тижнів. "Ми зараз живемо з обмеженнями, навіть влітку, тому що ми не можемо покрити ... це знищене виробництво", - сказав він. "Ми не можемо покрити це шляхом імпорту".

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