Галущенко обговорив з головою Veon інвестиції в енергетичний сектор України на суму 1 мільярд доларів США
Київ • УНН
Міністр енергетики України обговорив з головою Veon потенційні інвестиції в енергетичний сектор України в розмірі 1 мільярд доларів протягом 5 років, включаючи газові турбіни, об'єкти відновлюваної енергетики та системи зберігання енергії.
Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з головою правління глобального цифрового оператора Veon Оггі Фабелою. Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН.
Деталі
Під час Конференції з відновлення України VEON задекларувала намір інвестувати 1 мільярд доларів США в українську економіку протягом наступних 5 років. Одним з напрямків, які розглядаються для інвестицій, є енергетичний сектор.
Герман Галущенко ознайомив Оггі Фабелу зі складною ситуацією в українському енергетичному секторі, яка склалася внаслідок масованих атак.
Міністр акцентував на необхідності нарощування потужностей генерації та децентралізації для забезпечення стійкості системи. Він також розповів про заходи, що вживаються для дерегуляції та усунення бюрократичних перешкод для розвитку розподіленої генерації на місцях.
Під час зустрічі обговорювалися шляхи реалізації проєктів приватного сектору в енергетиці. Зокрема, йшлося про встановлення газових турбін, газопоршневих установок, а також потужностей відновлюваної енергетики та сучасних систем накопичення електроенергії.
Додатково сторони розглянули перспективи модернізації, розвитку та посилення електричних мереж.
Галущенко: для забезпечення ремонту енергетичної інфраструктури Україні необхідні 7-9 Patriot в найближчі тижні14.06.24, 09:52 • 40329 переглядiв