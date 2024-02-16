G7 проведет встречу на годовщину вторжения РФ в Украину - 24 февраля

Саммит лидеров стран Большой семерки под председательством Италии состоится 24 февраля, на вторую годовщину широкомасштабного вторжения РФ в Украину, сообщает ANSA, передает УНН.

Детали

По данным итальянских СМИ, саммит международного клуба правительств семи высокоразвитых стран мира (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада) будет проводиться в режиме видеоконференции, как и на первую годовщину широкомасштабной военной агрессии России против Украины.

Отмечается, что в первую годовщину G7 также провела видеоконференцию с участием президента Украины Владимира Зеленского.

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