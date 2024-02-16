G7 проведе зустріч на роковини вторгнення РФ в Україні – 24 лютого
Київ • УНН
Лідери G7 зберуться на відеоконференцію 24 лютого, у другу річницю вторгнення Росії в Україну, щоб обговорити конфлікт, що триває.
Саміт лідерів країн Великої сімки під головуванням Італії відбудеться 24 лютого, на другу річницю широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляє ANSA, передає УНН.
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За даними італійських ЗМІ, саміт міжнародного клубу урядів семи високорозвинених країн світу (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада) проводитиметься в режимі відеоконференції, як і на першу річницю широкомасштабної військової агресії Росії проти України.
Зазначається, що у першу річницю G7 також провела відеоконференцію за участю президента України Володимира Зеленського.
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