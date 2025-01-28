G7 отреагировали на ситуацию со сменой руководства АОЗ в Украине

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АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист
27 января, 16:32 • 94717 просмотра

АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист

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Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
27 января, 13:45 • 123413 просмотра

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля
27 января, 12:31 • 113238 просмотра

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы
27 января, 11:53 • 114656 просмотра

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы

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Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля
27 января, 10:25 • 115946 просмотра

Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля

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Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону
27 января, 09:50 • 111035 просмотра

Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону

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НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК
27 января, 07:50 • 110649 просмотра

НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа
27 января, 07:44 • 107025 просмотра

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"
26 января, 19:46 • 127476 просмотра

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"

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Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
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Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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G7 отреагировали на ситуацию со сменой руководства АОЗ в Украине

G7 отреагировали на ситуацию со сменой руководства АОЗ в Украине

Киев  •  УНН

 • 2314 просмотра

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Послы G7 призвали быстро урегулировать ситуацию в DPA и продолжить оборонные закупки. Отмечается важность соблюдения принципов надлежащего управления и рекомендаций НАТО.

Послы стран "Группы семи" (G7) отреагировали на ситуацию в Агентстве оборонных закупок и рекомендуют как можно быстрее ее урегулировать. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение послов в соцсети X.

Послы G7 рекомендуют как можно быстрее урегулировать ситуацию в DPA и сосредоточиться на продолжении оборонных закупок. Согласованность с принципами надлежащего управления и рекомендациями НАТО важна для поддержания доверия общественности и международных партнеров

- говорится в заметке.

Напомним, Министр обороны Умеров инициировал увольнение заместителя Клименкова и не продлил контракт с Безруковой из-за скандала с закупками оружия. Новым директором АОЗ назначат Арсена Жумадилова.

Агентство оборонных закупок разоблачило ЦПК на слухах и манипуляциях22.01.25, 16:16 • 61274 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
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