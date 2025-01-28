G7 отреагировали на ситуацию со сменой руководства АОЗ в Украине
Киев • УНН
Послы G7 призвали быстро урегулировать ситуацию в DPA и продолжить оборонные закупки. Отмечается важность соблюдения принципов надлежащего управления и рекомендаций НАТО.
Послы стран "Группы семи" (G7) отреагировали на ситуацию в Агентстве оборонных закупок и рекомендуют как можно быстрее ее урегулировать. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение послов в соцсети X.
Послы G7 рекомендуют как можно быстрее урегулировать ситуацию в DPA и сосредоточиться на продолжении оборонных закупок. Согласованность с принципами надлежащего управления и рекомендациями НАТО важна для поддержания доверия общественности и международных партнеров
Напомним, Министр обороны Умеров инициировал увольнение заместителя Клименкова и не продлил контракт с Безруковой из-за скандала с закупками оружия. Новым директором АОЗ назначат Арсена Жумадилова.
Агентство оборонных закупок разоблачило ЦПК на слухах и манипуляциях22.01.25, 16:16 • 61274 просмотра