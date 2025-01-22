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Агентство оборонных закупок разоблачило ЦПК на слухах и манипуляциях

Агентство оборонных закупок разоблачило ЦПК на слухах и манипуляциях

Киев  •  УНН

 • 15445 просмотра

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Глава наблюдательного совета Агентства оборонных закупок Тарас Чмут назвал слухами заявления ЦПК о влиянии министра Умерова. Он подчеркнул сложность и закрытость сферы оборонных закупок.

Заявления Центра противодействия коррупции о том, что якобы министр обороны Рустем Умеров "взял под ручное управление" Агентство оборонных закупок и указывает, какие контракты с кем заключать, являются слухами и манипуляциями. Об этом заявил военный аналитик, глава наблюдательного совета Агентства Тарас Чмут, пишет "Закон и бизнес", передает УНН.

"Я не комментирую слухи и манипуляции ЦПК", - ответил Чмут в сети "Х" (бывший твиттер).

Он подчеркнул, что оборонные закупки — чрезвычайно чувствительная и спекулятивная тема в Украине.

"С одной стороны, эта сфера уже много лет сопровождается десятками скандалов (в частности, за все время, когда я занимаюсь милитарной тематикой, а это с 2008 года). С другой стороны, общество, журналисты и международное сообщество уделяют ей большое внимание. К этому добавляется сложность и закрытость самого "рынка", который функционирует особым образом. Все это превращает сферу оборонных закупок в сложную систему взаимодействия многочисленных стейкхолдеров, скандалов и интриг", - добавил Чмут.

Таким образом, он прокомментировал заявления ЦПК о влиянии Минобороны на Агентство, скандал с передачей средств АОЗ на пограничников и закупки у польской компании снарядов по завышенным ценам.

Напомним, руководителями ЦПК являются Виталий Шабунин и Дария Каленюк.

ГБР расследует ряд уголовных дел по Шабунину: в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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