G7 відреагували на ситуацію зі зміною керівництва АОЗ в Україні

Посли країн "Групи семи" (G7) відреагували на ситуацію в Агенції оборонних закупівель і рекомендують якнайшвидше її врегулювати. Про це інформує УНН з посиланням на допис послів в соцмережі X.

Посли G7 рекомендують якнайшвидше врегулювати ситуацію в DPA та зосередитися на продовженні оборонних закупівель. Узгодженість із принципами належного управління та рекомендаціями НАТО є важливою для підтримки довіри громадськості та міжнародних партнерів - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Міністр оборони Умєров ініціював звільнення заступника Кліменкова та не продовжив контракт з Безруковою через скандал із закупівлями зброї. Новим директором АОЗ призначать Арсена Жумаділова.

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