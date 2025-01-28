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G7 відреагували на ситуацію зі зміною керівництва АОЗ в Україні

G7 відреагували на ситуацію зі зміною керівництва АОЗ в Україні

Київ • УНН

 • 85996 перегляди

Посли G7 закликали швидко врегулювати ситуацію в DPA та продовжити оборонні закупівлі. Наголошується на важливості дотримання принципів належного управління та рекомендацій НАТО.

Посли країн "Групи семи" (G7) відреагували на ситуацію в Агенції оборонних закупівель і рекомендують якнайшвидше її врегулювати. Про це інформує УНН з посиланням на допис послів в соцмережі X.

Посли G7 рекомендують якнайшвидше врегулювати ситуацію в DPA та зосередитися на продовженні оборонних закупівель. Узгодженість із принципами належного управління та рекомендаціями НАТО є важливою для підтримки довіри громадськості та міжнародних партнерів

- йдеться у дописі.

Нагадаємо, Міністр оборони Умєров ініціював звільнення заступника Кліменкова та не продовжив контракт з Безруковою через скандал із закупівлями зброї. Новим директором АОЗ призначать Арсена Жумаділова.

Агенція оборонних закупівель викрила ЦПК на чутках і маніпуляціях22.01.25, 16:16 • 61867 переглядiв

Віта Зеленецька

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