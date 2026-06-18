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G7 договорилась усилить экономическое давление на Россию для поддержки Украины – Кошта

Киев • УНН

 • 984 просмотра

G7 усилит давление на экономику РФ для ограничения ее военных возможностей. Антониу Кошта назвал это шагом к справедливому и прочному миру в Украине.

G7 договорилась усилить экономическое давление на Россию для поддержки Украины – Кошта

Страны "Группы семи" приняли решение об усилении давления на российскую экономику, чтобы ограничить способность москвы продолжать войну против Украины. Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта перед началом заседания Европейского совета, передает УНН.

По его словам, соответствующее решение было принято во время саммита G7.

"Именно поэтому на саммите G7 мы решили усилить давление на военную экономику россии, чтобы уменьшить ее возможности продолжать войну против Украины", – сказал Кошта.

Он также выразил убеждение, что международная поддержка Украины создает новые возможности для достижения мира.

"Сейчас мы переживаем новый момент на пути к справедливому и прочному миру в Украине", – подчеркнул президент Европейского совета.

Зеленский призвал НАТО углубить интеграцию с Украиной на всех уровнях оборонного сотрудничества18.06.26, 17:15 • 9584 просмотра

Андрей Тимощенков

ЭкономикаПолитика
Санкции
Война в Украине
Антониу Кошта
Европейский совет
Украина