G7 договорилась усилить экономическое давление на Россию для поддержки Украины – Кошта
Киев • УНН
G7 усилит давление на экономику РФ для ограничения ее военных возможностей. Антониу Кошта назвал это шагом к справедливому и прочному миру в Украине.
Страны "Группы семи" приняли решение об усилении давления на российскую экономику, чтобы ограничить способность москвы продолжать войну против Украины. Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта перед началом заседания Европейского совета, передает УНН.
По его словам, соответствующее решение было принято во время саммита G7.
"Именно поэтому на саммите G7 мы решили усилить давление на военную экономику россии, чтобы уменьшить ее возможности продолжать войну против Украины", – сказал Кошта.
Он также выразил убеждение, что международная поддержка Украины создает новые возможности для достижения мира.
"Сейчас мы переживаем новый момент на пути к справедливому и прочному миру в Украине", – подчеркнул президент Европейского совета.
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