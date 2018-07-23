G20: тенденции в торговли являются риском для глобального роста
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Министры финансов стран G20 заявили, что напряженность в вопросах торговли в мире может подорвать глобальную экономику. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.
В совместном заявлении по итогам встречи в Буэнос-Айресе министры G20 заявили, что риски для роста "в краткосрочной и среднесрочной перспективе увеличились. Это в частности касается роста финансовой уязвимости, усиления торговой и геополитической напряженности".
"Международная торговля и инвестиции являются важными двигателями роста", - заявили они, добавив, что "признают необходимость активизации диалога и действий по смягчению рисков и укреплению доверия".
Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что торговая война стала реальностью на саммите G20. Он добавил, что нынешняя торговая политика США по установлению односторонних тарифов основана на "законе джунглей".
Но министр финансов США Стивен Мнучин защитил решение Соединенных Штатов о введении пошлин и призвал ЕС и Китай открыть свои рынки, чтобы обеспечить свободную конкуренцию.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести пошлины на китайские товары, импортированные в США - вплоть до 500 миллиардов долларов, - если возникнет такая необходимость.
На данный момент США ввели таможенный сбор в 25% только на 34 млрд долл. китайского импорта, Китай ответил зеркально.