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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36970 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101449 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123521 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131099 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168689 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153204 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140989 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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G20: тенденции в торговли являются риском для глобального роста

G20: тенденции в торговли являются риском для глобального роста

Киев  •  УНН

 • 10435 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Министры финансов стран G20 заявили, что напряженность в вопросах торговли в мире может подорвать глобальную экономику. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.

В совместном заявлении по итогам встречи в Буэнос-Айресе министры G20 заявили, что риски для роста "в краткосрочной и среднесрочной перспективе увеличились. Это в частности касается роста финансовой уязвимости, усиления торговой и геополитической напряженности".

"Международная торговля и инвестиции являются важными двигателями роста", - заявили они, добавив, что "признают необходимость активизации диалога и действий по смягчению рисков и укреплению доверия".

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что торговая война стала реальностью на саммите G20. Он добавил, что нынешняя торговая политика США по установлению односторонних тарифов основана на "законе джунглей".

Но министр финансов США Стивен Мнучин защитил решение Соединенных Штатов о введении пошлин и призвал ЕС и Китай открыть свои рынки, чтобы обеспечить свободную конкуренцию.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести пошлины на китайские товары, импортированные в США - вплоть до 500 миллиардов долларов, - если возникнет такая необходимость.

На данный момент США ввели таможенный сбор в 25% только на 34 млрд долл. китайского импорта, Китай ответил зеркально.

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