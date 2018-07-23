G20: тенденції у торгівлі є ризиком для глобального зростання
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Міністри фінансів країн G20 заявили, що напруженість у питаннях торгівлі в світі може підірвати глобальну економіку. Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC.
У спільній заяві за підсумками зустрічі в Буенос-Айресі міністри G20 заявили, що ризики для зростання "у короткостроковій і середньостроковій перспективі зросли. Це зокрема стосується зростання фінансової уразливості, посилення торгової та геополітичної напруженості".
"Міжнародна торгівля та інвестиції є важливими двигунами зростання", - заявили вони, додавши, що "визнають необхідність активізації діалогу та дій щодо пом'якшення ризиків і зміцнення довіри".
Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що торгова війна стала реальністю на саміті G20. Він додав, що нинішня торгова політика США щодо встановлення односторонніх тарифів заснована на "законі джунглів".
Але міністр фінансів США Стівен Мнучін захистив рішення Сполучених Штатів про введення мит і закликав ЄС і Китай відкрити свої ринки, щоб забезпечити вільну конкуренцію.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий ввести мита на китайські товари, імпортовані в США - аж до 500 мільярдів доларів, - якщо виникне така необхідність.
Наразі США ввели митний збір у 25% лише на 34 млрд дол. китайського імпорту, Китай відповів дзеркально.