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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Г.Тука не видит необходимости во введении военного положения

Киев • УНН

 • 11503 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука не видит необходимости во введении военного положения. Об этом он заявил в программе "Свобода слова", сообщает УНН.

Г.Тука не видит необходимости во введении военного положения

"Я не вижу необходимости во введении военного положения. Я считаю, что целесообразно рассматривать не вопрос введения или невведения военного положения, а лучше предоставить любому исполнительному органу власти возможность в случае реальной державной опасности, брать на какой-то под временный контроль стратегически важные объекты ", - сказал он.

Как сообщал УНН, Министр иностранных дел Павел Климкин допускает введение в Украини военного положения в случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью в Донбассе. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова".

Украинские Национальные Новости

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