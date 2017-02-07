Г.Тука не видит необходимости во введении военного положения

"Я не вижу необходимости во введении военного положения. Я считаю, что целесообразно рассматривать не вопрос введения или невведения военного положения, а лучше предоставить любому исполнительному органу власти возможность в случае реальной державной опасности, брать на какой-то под временный контроль стратегически важные объекты ", - сказал он.

Как сообщал УНН, Министр иностранных дел Павел Климкин допускает введение в Украини военного положения в случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью в Донбассе. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова".