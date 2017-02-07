Г.Тука не бачить необхідності у введенні воєнного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука не бачить необхідності у введенні воєнного стану. Про це він заявив у програмі “Свобода слова”, повідомляє УНН.
“Я не бачу необхідності у введенні воєнного стану. Я вважаю, що доцільно розглядати не питання введення чи невведення воєнного стану, а краще надати будь-якому виконавчому органу влади можливість у випадку реальноі державноі небезпеки, брати на якийсь під тимчасовий контроль стратегічно важливі об’єкти”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, Міністр закордонних справ Павло Клімкін допускає введення в Украіні воєнного стану у разі подальшого погіршення ситуаціі з безпекою на Донбасі. Про це він заявив в ефірі програми “Свобода слова”.