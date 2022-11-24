Во время тревоги стоял на балконе: в Киевской области мужчине обломком ракеты оторвало голову
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Киевской области мужчине, который 23 ноября во время воздушной тревоги стоял на балконе, оторвало голову обломком ракеты. Об этом на брифинге сообщил начальник полиции Киевской области, генерал Андрей Небитов, призвав людей идти в укрытие во время тривоги, передает УНН.
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"Была известна информация, что летят ракеты, что однозначно будут взрывы, но один из погибших стоял на балконе и обломком ему оторвало голову. Я говорю такие ужасные вещи только для того, чтобы люди понимали, что когда идет ракетный обстрел, нет места, где 100% безопасно, безопасно только в укрытиях", – рассказал Небитов.
Напомним
В Вышгороде 23 ноября российская ракета попала в крышу пятиэтажки – погибло пять человек.
По данным Андрея Небитова, количество пострадавших от ракетных обстрелов возросло до 35.