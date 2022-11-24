Во время тревоги стоял на балконе: в Киевской области мужчине обломком ракеты оторвало голову

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"Была известна информация, что летят ракеты, что однозначно будут взрывы, но один из погибших стоял на балконе и обломком ему оторвало голову. Я говорю такие ужасные вещи только для того, чтобы люди понимали, что когда идет ракетный обстрел, нет места, где 100% безопасно, безопасно только в укрытиях", – рассказал Небитов.

Напомним

В Вышгороде 23 ноября российская ракета попала в крышу пятиэтажки – погибло пять человек.

По данным Андрея Небитова, количество пострадавших от ракетных обстрелов возросло до 35.